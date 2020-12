Rummenigge: 'Dopo il Covid non si può più spendere. Giù gli ingaggi' (Di sabato 26 dicembre 2020) Si parla da anni di mettere mano agli ingaggi dei calciatori, che soprattutto a certi livelli hanno raggiunto cifre folli, ma il sistema-calcio, da solo, non è mai riuscito a intervenire. Le ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 dicembre 2020) Si parla da anni di mettere mano aglidei calciatori, che soprattutto a certi livelli hanno raggiunto cifre folli, ma il sistema-calcio, da solo, non è mai riuscito a intervenire. Le ...

GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Rummenigge: 'Dopo il #Covid non si può più spendere come prima. Giù anche gli #ingaggi' #Bundesliga #coronavirus https://t… - ETGazzetta : #Rummenigge: 'Dopo il #Covid non si può più spendere come prima. Giù anche gli #ingaggi' #Bundesliga #coronavirus - stefanob_95 : RT @marifcinter: Rummenigge: 'Il calciomercato ha visto un calo del 50% l’estate scorsa. Prima della crisi, il calcio aveva perduto la ragi… - simoneprem : RT @marifcinter: Rummenigge: 'Il calciomercato ha visto un calo del 50% l’estate scorsa. Prima della crisi, il calcio aveva perduto la ragi… - UrbimanoOrbi : @TgrRaiFVG @M_Fedriga @matteosalvinimi @ComunediTrieste @forza_italia @marcotravaglio @pdnetwork @RaiUno @abollis… -

Ultime Notizie dalla rete : Rummenigge Dopo Rummenigge: "Non si può più spendere come prima. Giù anche gli ingaggi" La Gazzetta dello Sport Juve, rebus Douglas Costa: Bayern incerto sul riscatto, tutte le cifre dell'affare

Douglas Costa e un dubbio sotto l'albero di Natale: quale futuro gli riserva il 2021? Lo scorso ottobre il brasiliano ha lasciato la Juventus dopo tre anni ed è tornato al Bayern Monaco, con l'ambizio ...

1985/86: Storia di una stagione sottovalutata (parte 2)

Al 20’ il capitano commette uno dei pochissimi errori stagionali provocando il rigore su Rummenigge e Brady realizza. Il Toro non molla dopo il cazzotto preso, ormai lo sappiamo, e Comi pareggia quasi ...

Douglas Costa e un dubbio sotto l'albero di Natale: quale futuro gli riserva il 2021? Lo scorso ottobre il brasiliano ha lasciato la Juventus dopo tre anni ed è tornato al Bayern Monaco, con l'ambizio ...Al 20’ il capitano commette uno dei pochissimi errori stagionali provocando il rigore su Rummenigge e Brady realizza. Il Toro non molla dopo il cazzotto preso, ormai lo sappiamo, e Comi pareggia quasi ...