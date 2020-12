Rummenigge avverte | “Per la Champions League occhio alla Lazio Senza tifosi allo stadio si perdono…””

Leggi su itasportpress

(Di sabato 26 dicembre 2020) L'amministratore delegato del Bayern Monaco, parla ai microfoni di Rai Sport: "Sta per chiudersi un anno duro a causa del Covid, ogni partita equivale a 4 milioni di euro di perdita. Credo che dopo questa crisi riusciremo a spendere di meno per gli stipendi dei calciatori che erano arrivati alle stelle. La vinta dal Bayern è stato il momento più bello del 2020. In questa competizione dico di stare attenti, ha battuto e pareggiato contro il Borussia Dortmund, la squadra che è sempre arrivata seconda in Bundesliga negli ultimi anni".