Rugby femminile | il ct Andrea Di Giandomenico “La ricetta della crescita dell’Italia E verso i Mondiali…”

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il 2021 sarà un anno cruciale per ilitaliano. Dopo una stagione difficile, interrotta e ancora ferma a causa del Covid-19, i prossimi 12 mesi vedranno le azzurre impegnate nel Sei Nazioni, ma soprattutto nella caccia alla Coppa del Mondo che a settembre si disputerà in Nuova Zelanda. Abbiamo fatto il puntosituazione conDi, ct dell’Italdonne. Buongiorno, questo 2020 è stato complicato per il. Qual è lo stato dell’arte dell’Italdonne in vista di un 2021 molto impegnativo? “Purtroppo c’è ancora l’incertezza a dominare sul futuro. Ci sono ancora discussioni in atto sia sul Sei Nazioni, programmato normalmente ma con il virus che incombe e, legato a questo, anche la qualificazione alla ...