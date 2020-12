Rubavano farmaci dagli ospedali per dopare i cavalli iscritti alle corse agonistiche (Di sabato 26 dicembre 2020) (foto di repertorio) I carabinieri del NAS di Napoli, insieme a quelli de Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ... Leggi su napolitoday (Di sabato 26 dicembre 2020) (foto di repertorio) I carabinieri del NAS di Napoli, insieme a quelli de Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ...

Today_it : Rubavano i farmaci dagli ospedali per dopare i cavalli da corsa - NapoliToday : #Cronaca Rubavano farmaci dagli ospedali per dopare i cavalli iscritti alle corse agonistiche… - puntomagazine : Rubavano farmaci per dopare cavalli da ospedale di Pozzuoli -@_Carabinieri_ #doping #cavalli #NEWS #farmaci - nonrispondere : @sandrobah @0zen_ rubavano i farmaci dei malati di cancro quando quello dei m5s al anti mafia denunciava la lega lo… -