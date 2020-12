Rosina Cassetti | l’anziana trovata morta si era rivolta al Centro antiviolenza di Macerata “I familiari indagati per omicidio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020), la donna di 78 anniin casa a Montecassiano () la sera della vigilia di Natale dopo una presunta rapina, nei giorni scorsi aveva preso contatti con il“Sos donna” della zona. È quanto emerge dagli accertamenti fatti dai carabinieri nelle ultime ore. Un elemento che consolida l’ipotesi che la morte della donna sia legata a maltrattamenti in famiglia e non a una rapina avvenuta in casa, come invece hanno raccontato iche abitano con lei. Il marito, la figlia e il nipote, tutti presenti nell’abitazione al momento del decesso, secondo Il Resto del Carlino sonoa vario titolo per “volontario e favoreggiamento”. Diverse persone che la ...