Rosalinda Celentano e Tinna di nuovo insieme dopo Ballando | Cosa bolle in pentola

(Di sabato 26 dicembre 2020) Calato il sipario sucon le Stelle,Hoffmann, continuano a frequentarsi e pare che le due amiche stiano pensando a qualche progetto. Il bellissimo percorso acon le Stellecon le Stelle oltre ai vincitori ha “sfornato” anche bellissime amicizie come quella traL'articolodiinproviene da www.meteoweek.com.

Ros_Mello_ : RT @Bennyferropaper: Tommaso: 'Erano Mina e Celentano poi Adua e Massimiliano, oggi Rosalinda e Andrea' CHE RICORDI #gfvip - iochetwitto : “furono mina e celentano sono stati adua e massimiliano oggi rosalinda e andrea” io ferma ancora lì?????? #GFVIP - SofyPiccinini : RT @grande_flagello: Zorzi: 'Erano Mina e Celentano, poi diventati Adua e Massimiliano, oggi Rosalinda e Andrea' Non fa una piega #GFVIP ht… - SofyPiccinini : RT @gelatoalcremino: Tommaso: erano Mina e Celentano, diventati Adua e Massimiliano, ora sono Rosalinda e Andrea #gfvip - annakiara119 : RT @Bennyferropaper: Tommaso: 'Erano Mina e Celentano poi Adua e Massimiliano, oggi Rosalinda e Andrea' CHE RICORDI #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Celentano

Solonotizie24

Rosalinda Celentano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rosalinda Celentano

I festeggiamenti per il compleanno di Stefania Orlando procedono senza sosta ma questa sera il Grande Fratello ha ancora tante sorprese in serbo per i nostri inquilini. Tommaso Zorzi esce dal Confessi ...