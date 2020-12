Roma, nomadi (una incinta al settimo mese, l’altra 14enne) in azione “armate” di chiave inglese (Di sabato 26 dicembre 2020) Due nomadi in azione nel giorno di Natale. Furto in casa a Roma, sventato dai carabinieri della Compagnia Roma San Pietro. Le fermate sono due donne, una 14enne di origini bosniache e sua cugina, di 21 anni, al settimo mese di gravidanza. Tutte e due sarebbero del campo nomadi di via del Salone e già note alle forze dell’ordine con l’accusa di tentato furto in abitazione. Due nomadi tentano un furto in casa Le due sono entrate in azione pochi minuti prima delle 12 del giorno di Natale, quando un condomino di via dei Gozzandini ha chiamato il 112 per dei rumori dal pianerottolo del suo appartamento. I militari, giunti sul posto, hanno fermato le due mentre cercavano di forzare la porta d’ingresso di una ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 dicembre 2020) Dueinnel giorno di Natale. Furto in casa a, sventato dai carabinieri della CompagniaSan Pietro. Le fermate sono due donne, unadi origini bosniache e sua cugina, di 21 anni, aldi gravidanza. Tutte e due sarebbero del campodi via del Salone e già note alle forze dell’ordine con l’accusa di tentato furto in abit. Duetentano un furto in casa Le due sono entrate inpochi minuti prima delle 12 del giorno di Natale, quando un condomino di via dei Gozzandini ha chiamato il 112 per dei rumori dal pianerottolo del suo appartamento. I militari, giunti sul posto, hanno fermato le due mentre cercavano di forzare la porta d’ingresso di una ...

SecolodItalia1 : Roma, nomadi (una incinta al settimo mese, l’altra 14enne) in azione “armate” di chiave inglese… - Adrian77772864 : RT @Libero_official: A #Natale, tentano di entrare in un appartamento vuoto a #Roma: arrestate due rom, due donne giovanissime e una di lor… - arbidani : RT @Libero_official: A #Natale, tentano di entrare in un appartamento vuoto a #Roma: arrestate due rom, due donne giovanissime e una di lor… - zazoomblog : Furto in casa a Roma arrestate due nomadi del campo rom: sconvolgente ecco chi sono le due donne - #Furto… - AutonomoVeneto : RT @Libero_official: A #Natale, tentano di entrare in un appartamento vuoto a #Roma: arrestate due rom, due donne giovanissime e una di lor… -