Roma, la crescita di Karsdorp cancella le necessità di mercato
Questo inizio di stagione è stato certamente il miglior di Rick Karsdorp con la maglia della Roma. Il terzino destro olandese ha finalmente trovato una sua stabilità nell'ambiente gialllorosso tanto ...

La necessità del terzino destro Ecco dunque che si giunge al mercato di gennaio con il dubbio sul fatto che serva o meno alla Roma entrare di nuovo nel mercato dei terzini. Le prestazioni di Karsdorp ...

