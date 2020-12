Roma, 5 hotel da sogno dove assaporare la bellezza della Città Eterna (Di sabato 26 dicembre 2020) Antichi palazzi nobiliari, B&B boho chic, residenze raffinate con all’interno intime suite. Abbiamo selezionato 5 hotel dove vivere appieno il fascino di Roma tra architettura dal forte impatto estetico, interior design contemporaneo, pure mixology e cucina d’autore. Leon's Place, charme e design tra le vie di Roma antica Elegante e raffinato, il Leon’s Place è un boutique hotel situato a pochi passi da Via Veneto e Villa Borghese. Alle spalle un raffinato progetto di restauro dell’antico Palazzo Fabi Altini che oggi si evidenzia in un disegno a architettonico dal forte impatto estetico, in un perfetto connubio di ambienti classici e moderne suggestioni. Si sale sulla terrazza panoramica, affacciata su via XX Settembre, per godere una vista spettacolare sopra i tetti di Roma, ... Leggi su gqitalia (Di sabato 26 dicembre 2020) Antichi palazzi nobiliari, B&B boho chic, residenze raffinate con all’interno intime suite. Abbiamo selezionato 5vivere appieno il fascino ditra architettura dal forte impatto estetico, interior design contemporaneo, pure mixology e cucina d’autore. Leon's Place, charme e design tra le vie diantica Elegante e raffinato, il Leon’s Place è un boutiquesituato a pochi passi da Via Veneto e Villa Borghese. Alle spalle un raffinato progetto di restauro dell’antico Palazzo Fabi Altini che oggi si evidenzia in un disegno a architettonico dal forte impatto estetico, in un perfetto connubio di ambienti classici e moderne suggestioni. Si sale sulla terrazza panoramica, affacciata su via XX Settembre, per godere una vista spettacolare sopra i tetti di, ...

goal_64 : @antoclerici Ciao complimenti per la scelta di andare in montagna e che non stai più a Roma. Se ti ricordi abbiamo… - capodannoagritu : OFFERTA CAPODANNO in Hotel**** a 30 minuti da Roma - la_borra : il segretario del PSI Bettino Craxi viene accolto davanti all'Hotel Raphael di Roma, dove abitava, da numerosi mani… - missitalialazio : Anche il settimanale “ Di Piu’ “ ha dedicato uno splendido servizio a firma di @rolandorepossi con foto di… - MarziaLoreti : mi rimane difficile credere che @luigidimaio ha lasciato per 108 giorni i pescatori italiani,maltrattati,fatti dor… -