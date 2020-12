Roberto Burioni Vs Heather Parisi/ "No al vaccino? Si attacca al tram se si ammala!" (Di sabato 26 dicembre 2020) Roberto Burioni replica a Heather Parisi sulla questione vaccino: "Nn vuole vaccinarsi? Si attacca al tram se si ammala!" Leggi su ilsussidiario (Di sabato 26 dicembre 2020)replica asulla questione: "Nn vuole vaccinarsi? Sialse si

Adnkronos : #HeatherParisi e il 'no' al #vaccino, la stoccata di Roberto Burioni - MedicalFactsIT : Varianti virali: cosa dobbiamo sapere e cosa possono significare. Roberto Burioni spiega perché può emergere una va… - mattinodipadova : Vaccini sì, vaccini no. E il no alle fiale della soubrette Heather Parisi non passa certo inosservato. Come non pas… - nuova_venezia : Vaccini sì, vaccini no. E il no alle fiale della soubrette Heather Parisi non passa certo inosservato. Come non pas… - enribarillari : RT @Libero_official: L'affondo di #Burioni sul #vaccino: '#Germania, 150mila dosi. All'Italia solo 9750: perché? Cominciamo molto male'. I… -