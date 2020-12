Roberto Burioni contro Heather Parisi | “Non vuole il vaccino? Se si ammala si attacca al tram”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) “Più che essereta se non fa ile sisi. Al“. Così il virologo, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha commentato su Twitter la decisione di, che la Vigilia di Natale aveva annunciato su Instagram che lei e la sua famiglia non hanno intenzione di fare ilanti-Covid perché non lo ritengono sicuro. “Io e la mia famiglia non faremo ilanti-Covid perché è fuor di dubbio che si tratta di unsperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo”, aveva scritto la showgirl. Affermazioni prive di qualunque base scientifica, che ...