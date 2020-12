Roberto Burioni attacca Heather Parisi | “Se non si vaccina e si ammala si attacca al tram”

Leggi su sportface

(Di sabato 26 dicembre 2020) Scintille su Twitter tra, che in un articolo del Corriere della Sera afferma che non farà il vaccino contro il Covid-19 nè a se stessa nè alla sua famiglia. Il virologo riprende l’articolo incriminato e non le manda a dire alla showgirl: “Più che essereta se non fa il vaccino e sisi. Al.” Il tweet diPiù che essereta se non fa il vaccino e sisi. Al. https://t.co/VexrFdj7b2 —(@) December 25, 2020 ...