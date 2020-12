Robert Peroni, l’esploratore italiano bloccato in Groenlandia (Di sabato 26 dicembre 2020) Robert Peroni ha 76 anni ed è un esploratore italiano che vive in Groenlandia dagli anni ’80. Qui ha creato una Red House: una struttura turistica che aiuta quella parte della popolazione che è in difficoltà e che accoglie turisti durante l’anno. La pandemia e l’assenza di turismo hanno creato a Robert dei seri problemi L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020)ha 76 anni ed è un esploratoreche vive indagli anni ’80. Qui ha creato una Red House: una struttura turistica che aiuta quella parte della popolazione che è in difficoltà e che accoglie turisti durante l’anno. La pandemia e l’assenza di turismo hanno creato adei seri problemi L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MauroBeltramo : RT @Libero_official: Negli anni '80 si innamorò dell'isola, e da allora è rimasto in Groenlandia. Ma la sua vita, per il #coronavirus, si è… - Libero_official : Negli anni '80 si innamorò dell'isola, e da allora è rimasto in Groenlandia. Ma la sua vita, per il #coronavirus, s… - spicciar : Il dramma di Robert Peroni, l'esploratore italiano che il covid ha segregato in Groenlandia : 'Solo e con cibo scad… -