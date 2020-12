Rivoluzione al Tg2 | le mosse di Sangiuliano | una grandissima sorpresa | ecco chi condurrà il tiggì della sera

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020)al Tg2, cambiamenti comunicati dal direttore Gennaroalla redazione e anticipati da TvBlog. Il 27 dicembre, domani, si insedierà Massimo D'Amore come vicedirettore. Il giornalista – che si va ad aggiungere in quel ruolo ai colleghi Vincenzo Calise, Francesca Maria Vincenza Nocerino, Carlo Pilieci e Francesco Primozich – non perderà per ora l'incarico di caporedattoreredazione interni del Tg2, aggiunge TvBlog. Ma i cambi più profondi sono quelli relativi alla conduzione, in particolare per l'edizione delle 20.30: Maria Concetta Mattei, nominata da una settimana Direttricescuola di giornalismo di Perugia, lascia infatti dopo 29 anni il Tg2 e il suo posto sarà preso da Maria Rita Grieco, che proviene dall'edizione delle 18:00. E ancora, per l'edizionele una nuova ...