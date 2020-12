Risultati Premier League | 15ª giornata | l’Everton si conferma l’anti-Liverpool Ok il City | la classifica

(Di sabato 26 dicembre 2020) Si è giocato il Boxing Day valido per la 15esimadella. Il campionato inglese entra sempre più nel vivo e sono arrivate indicazioni per le zone alte e basse della. Nel primo match gol e spettacolo tra Leicester e Manchester United, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2, le due squadre sono pienamente in lotta per la vittoria del titolo. Nonostante l’inferiorità numerica l’Aston Villa ha dominato contro il Crystal Palace, 3-0 il risultato finale. Finisce a reti inviolate tra Fulham e Southampton. L’Arsenal si riscatta e l’allenatore Arteta salva la panchina, 3-1 il punteggio e Blues inveramente negativa. Tutto facile per il Manchestersi...

Il 26 dicembre, come ogni anno, è il giorno del Boxing Day. In Premier League infatti non ci si ferma e si gioca. In questo weekend si giocano le partite e ci sono già stati risultati importanti, a pa ...I risultati di Premier League, si è giocata la 15ª giornata valida per il campionato inglese. Interessanti indicazioni, come cambia la classifica ...