Ristoranti chiusi? Vi presentiamo l'e-ristorante (Di sabato 26 dicembre 2020) Che con il Covid, nostro malgrado, si sia dovuto cedere il passo allo smart working, è oramai un dato assodato. Molti imprenditori hanno dovuto reinventarsi, iniziando a vendere i propri prodotti on-line, spedendo la merce ai clienti. L'e-ristorante, però, mancava ancora alla lista. Sì, perché uno chef di Fano ha deciso di vendere i propri piatti gourmet con consegna a domicilio, con tanto di consigli per l'impiattamento. L'idea nasce da Antonio Scarantino, chef del ristorante "Al Mare" di Fano. Ordinando infatti i piatti sul sito del super-chef, è possibile scegliere i nostri piatti (per una spesa minima di 60 euro) e farceli spedire a casa. Nella confezione troveremo anche un QR code che ci darà accesso ad un video-tutorial per l'impiattamento perfetto. Così ci sembrerà proprio di essere al ristorante, e lo faremo divertendoci ...

