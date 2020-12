Riapertura scuole, dal 7 al 15 gennaio almeno il 50% degli studenti delle superiori torni in classe. ORDINANZA Ministero della Salute (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Ministero della Salute ha pubblicato l'ORDINANZA Ministeriale del 24 dicembre, a firma del Ministero Roberto Speranza, che dà il via libera all'adozione di forme flessibili nell'organizzazione del rientro in classe degli studenti delle scuole superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilha pubblicato l'Ministeriale del 24 dicembre, a firma delRoberto Speranza, che dà il via libera all'adozione di forme flessibili nell'organizzazione del rientro in. L'articolo .

orizzontescuola : Riapertura scuole, dal 7 al 15 gennaio almeno il 50% degli studenti delle superiori torni in classe. ORDINANZA Mini… - guffanti_marco : @docdrugztore @stefaniaconti @diabolicus23 @Catarella6 @ValeriaParrell2 Mah. In realtà qui si stava discutendo del… - tg2rai : #Tg2Dossier, 'Covid: la seconda ondata', l'anno del virus. La riapertura delle scuole, il nodo trasporti, i contagi… - docdrugztore : @PieroSorr @ValeriaParrell2 @tiziueb Desumere? Basta leggere quello che l’autrice scrive da tempo sulla scuola. Bas… - marisamoles : RT @scuolainforma: Riapertura scuole dal 7 gennaio: ‘Sicurezza? No, governo procede a tastoni’ -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, non si potrà scendere sotto la soglia del 50% di lezioni in presenza Orizzonte Scuola Terza ondata, cosa può succedere dopo il 6 gennaio: le nove regioni a rischio

"Possiamo aspettarci un'ulteriore diminuzione dei casi, anche se - conclude l'esperto - non sappiamo quanto potrà durare dopo la riapertura di scuole e attività lavorative". Il pericolo è tutto qui: ...

Tramvia, saggi in Piazza Libertà e viali, programma dal 27 dicembre. Come cambia la viabilità

Inizio 27 dicembre, in piazza della Libertà. Gli scavi saranno effettuati nelle tre corsie centrali della carreggiata lato Parterre, lasciando libere quattro corsie sui due lati del cantiere: due ...

"Possiamo aspettarci un'ulteriore diminuzione dei casi, anche se - conclude l'esperto - non sappiamo quanto potrà durare dopo la riapertura di scuole e attività lavorative". Il pericolo è tutto qui: ...Inizio 27 dicembre, in piazza della Libertà. Gli scavi saranno effettuati nelle tre corsie centrali della carreggiata lato Parterre, lasciando libere quattro corsie sui due lati del cantiere: due ...