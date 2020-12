Renault | il piano di De Meo Meno modelli e più tecnologia | a braccetto con Nissan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) Verrà illustrato ufficialmente il 14 gennaio, ma ilche Luca De Meo ha in mente per rilanciarecomincia a trapelare. Secondo quanto riportato da Autonews, in possesso di un documento interno all’azienda, il manager italiano da luglio sul ponte di comando della Régie ha predisposto una strategia articolata su più punti al quale ha dato il nome simbolico di “Renaulution“, che ha illustrato a manager e rappresentanti dei lavoratori. L’ex golden boy di Sergio Marchionne vuole ripartire dall’Alleanza coi giapponesi, sia diche di Mitsubishi. “Se separiamo i tre membri dell’alleanza l’uno dall’altro, passeremo direttamente alla serie B delle case automobilistiche. Sono quindi determinato a fare tutto il possibile per garantirne il successo”, spiega De Meo. Anche se poi non fornisce dettagli sui “progetti magici” in via ...