Regina Elisabetta, il discorso di Natale commuove tutti: “Vorremmo solo un abbraccio, ma non siete soli!” (Di sabato 26 dicembre 2020) Il discorso natalizio della Regina Elisabetta era atteso da tutto il Regno Unito e non solo. Dalla Sovrana ci aspettavano parole di speranza e di vicinanza e ancora una volta sembra non aver deluso le aspettative della Nazione. Il messaggio di Natale, dunque, ha fatto breccia nei cuori degli inglesi e in poche ore ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilnatalizio dellaera atteso da tutto il Regno Unito e non. Dalla Sovrana ci aspettavano parole di speranza e di vicinanza e ancora una volta sembra non aver deluso le aspettative della Nazione. Il messaggio di, dunque, ha fatto breccia nei cuori degli inglesi e in poche ore ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

SkyTG24 : Il tradizionale discorso alla nazione della regina #Elisabetta non poteva non parlare del #Covid 'Anche nelle notti… - Agenzia_Ansa : #Natale, il discorso regina Elisabetta: 'Molti vorrebbero solo un abbraccio' - IL VIDEO #ANSA - repubblica : Dalla regina Elisabetta il discorso alla nazione dal castello di Windsor: 'Che la speranza ci guidi nei tempi a ven… - john33854028 : @EmiSilver1 È saggio vaccinarsi solo quando si vaccinera' la Regina Elisabetta e con il medesimo suo vaccino. ...Non prima! - flamanc24 : RT @chetempochefa: Persino nelle notti più buie c’è la speranza di una nuova alba. Lasciate che sia la luce di Natale e della speranza a gu… -