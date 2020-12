Reggina, i convocati di Baroni per la Reggiana (Di sabato 26 dicembre 2020) La Reggina aprirà la quindicesima giornata di Serie B domani nella sfida contro la Reggiana, è stata pubblicata la lista dei convocati della squadra di Baroni. Sono ben sei gli assenti per il tecnico amaranto: Charpentier, Denis, Faty, Lafferty, Menez, Rossi. SQUAD LIST I 22 convocati di mister Baroni: https://t.co/Oi7BK2Mv7A#RegRgi #SerieBKT pic.twitter.com/VgBpvW9Rem — Reggina 1914 (@Reggina 1914) December 26, 2020 Foto: www.alfredopedulla.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 dicembre 2020) Laaprirà la quindicesima giornata di Serie B domani nella sfida contro la, è stata pubblicata la lista deidella squadra di. Sono ben sei gli assenti per il tecnico amaranto: Charpentier, Denis, Faty, Lafferty, Menez, Rossi. SQUAD LIST I 22di mister: https://t.co/Oi7BK2Mv7A#RegRgi #SerieBKT pic.twitter.com/VgBpvW9Rem —1914 (@1914) December 26, 2020 Foto: www.alfredopedulla.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

