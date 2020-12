(Di sabato 26 dicembre 2020) Quindicesimo turno di Serie B e il lunch-match offre una sfida tra due neopromosse, lae la. La squadra di Alvini è appena uscita indenne da un campo difficilissimo come quello di Empoli, cogliendo un punto d’oro che interrompe una preoccupante serie di sconfitte; stesso discorso si può fare per i granata di Baroni che hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Reggiana-Reggina (domenica 27 dicembre, ore 12:30): formazioni, quote, pronostici - tuttoreggina : VERSO #ReggianaReggina, la situazione in casa amaranto: tutti i dubbi di Baroni - tuttoreggina : #ReggianaReggina #SerieB STORY, quindici incroci emiliani: un solo successo amaranto, ma indimenticabile - TuttoRegia : Il focus sul prossimo avversario della #Reggiana: la #Reggina - tuttoreggina : #ReggianaReggina, dirigerà Amabile: tutti i precedenti con gli amaranto -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana Reggina

Prosegue la preparazione in vista della gara con la Reggiana. La squadra amaranto si è ritrovata stamane al Centro Sportivo Sant’Agata. Dopo il riscaldamento in palestra, De Rose e compagni hanno svol ...Nicolò Valli REGGIO EMILIA. Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Questo il dilemma in casa granata dopo il pareggio a reti bianche del “Castellani”. Tornare da Empoli con un punto, muovere la classifi ...