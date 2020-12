Real Madrid, tegola Rodrygo: l’attaccante sarà out per tre mesi (Di sabato 26 dicembre 2020) Brutte notizie dall’infermeria per il Real Madrid e per Rodrygo, che era uscito in barella durante la sfida contro il Granada nell’ultimo turno di Liga. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione muscolare con interessamento tendineo del bicipite femorale destro, un infortunio che secondo le prime ipotesi terrà l’attaccante dei Blancos lontano dai campi per tre mesi. Zidane quindi non avrà sicuramente Rodrygo a disposizione per il match d’andata contro l’Atalanta negli ottavi di Champions ma anche il ritorno sembra essere in dubbio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Brutte notizie dall’infermeria per ile per, che era uscito in barella durante la sfida contro il Granada nell’ultimo turno di Liga. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione muscolare con interessamento tendineo del bicipite femorale destro, un infortunio che secondo le prime ipotesi terràdei Blancos lontano dai campi per tre. Zidane quindi non avrà sicuramentea disposizione per il match d’andata contro l’Atalanta negli ottavi di Champions ma anche il ritorno sembra essere in dubbio. SportFace.

