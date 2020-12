Real Madrid, emergenza infortuni: solo quattro giocatori della rosa sono sempre stati a disposizione di Zidane (Di sabato 26 dicembre 2020) Il calendario così ricco di partite ha riempito l’infermeria di molti club, tra questi c’è anche il Real Madrid, che nell’ultima gara ha perso Rodrygo per circa tre mesi, Eden Hazard ha passato tantissimo tempo ai box dal suo arrivo in Spagna, lo stesso Sergio Ramos ha saltato alcune gare chiave della stagione in corso dei Blancos.Zidane ha perso quasi tutti i suoi giocatori almeno per una partita, a causa di problemi fisici o per il Covid-19, sono solo quattro quelli che sono sempre stati a disposizione per il tecnico francese: Lunin, Courtois, Mendy e Varane. Sicuramente uno dei desideri di Zidane per l’anno nuovo sarà di avere meno infortuni, così ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 dicembre 2020) Il calendario così ricco di partite ha riempito l’infermeria di molti club, tra questi c’è anche il, che nell’ultima gara ha perso Rodrygo per circa tre mesi, Eden Hazard ha passato tantissimo tempo ai box dal suo arrivo in Spagna, lo stesso Sergio Ramos ha saltato alcune gare chiavestagione in corso dei Blancos.ha perso quasi tutti i suoialmeno per una partita, a causa di problemi fisici o per il Covid-19,quelli cheper il tecnico francese: Lunin, Courtois, Mendy e Varane. Sicuramente uno dei desideri diper l’anno nuovo sarà di avere meno, così ...

