Rassegne, dal 28 dicembre appuntamenti di musica live con Foqusound (Di sabato 26 dicembre 2020) Nasce “Foqusound”, la rassegna di musica live streaming ideata e organizzata dalla Fondazione Quartieri Spagnoli Foqus che si terrà nell’ex convento gestito dalla stessa fondazione dove è attiva “La Corte dell’Arte”, un’area polifunzionale all’interno del chiostro cinquecentesco dell’ex Istituto Montecalvario di Napoli. L’evento si svolgerà dal 28 al 30 dicembre: tre band si esibiranno in versione live unplugged e sarà possibile fruirne solo attraverso le piattaforme digitali collegate all’iniziativa. “L’emergenza sanitaria è da mesi anche sociale ed economica. Ai Quartieri Spagnoli la Fondazione sta garantendo attività educative e spesa sociale per centinaia di famiglie – ha dichiarato il direttore di Foqus, Renato Quaglia -. In attesa di poter inaugurare e dare completo avvio a tutte le attività ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 dicembre 2020) Nasce “”, la rassegna distreaming ideata e organizzata dalla Fondazione Quartieri Spagnoli Foqus che si terrà nell’ex convento gestito dalla stessa fondazione dove è attiva “La Corte dell’Arte”, un’area polifunzionale all’interno del chiostro cinquecentesco dell’ex Istituto Montecalvario di Napoli. L’evento si svolgerà dal 28 al 30: tre band si esibiranno in versioneunplugged e sarà possibile fruirne solo attraverso le piattaforme digitali collegate all’iniziativa. “L’emergenza sanitaria è da mesi anche sociale ed economica. Ai Quartieri Spagnoli la Fondazione sta garantendo attività educative e spesa sociale per centinaia di famiglie – ha dichiarato il direttore di Foqus, Renato Quaglia -. In attesa di poter inaugurare e dare completo avvio a tutte le attività ...

Lunedì 28 dicembre, alle 18.30 on web: La storia di Hansel e Gretel sul palcoscenico virtuale del #Giffoni50 Winter Edition

Dopo essere stati i primi in Italia a ripartire nel mese di agosto con un festival internazionale in presenza, per Giffoni, rassegna cinematografica dedicata ... arte di strada e arti dal vivo, ...

