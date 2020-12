Ragazzo di 28 anni trovato impiccato a un albero ancora vivo, aveva perso il lavoro il giorno prima (Di sabato 26 dicembre 2020) MIRANO - Una tragedia sventata quella avvenuta la sera della vigilia di Natale, quando i Carabinieri di Noale sono riusciti a fermare in extremis un uomo che stava tentando il suicidio a Mirano . La ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) MIRANO - Una tragedia sventata quella avvenuta la sera della vigilia di Natale, quando i Carabinieri di Noale sono riusciti a fermare in extremis un uomo che stava tentando il suicidio a Mirano . La ...

Ragazzo di 28 anni trovato impiccato a un albero ancora vivo, aveva perso il lavoro il giorno prima Il Gazzettino 70 anni di matrimonio ai tempi del Covid: Cattolica in festa per Amerigo e Palmina

I Cattolichini Amerigo e Palmina uniti in matrimonio da 70 anni. Una ricorrenza che non può passare inosservata e che i due coniugi celebrano oggi (sabato 26 dicembre), attorniati dall'affetto dei fam ...

Uccide e fa a pezzi la giovane studentessa: 12 anni allo "storico killer"

Uno studioso di storia russo di 63 anni è stato condannato a San Pietroburgo a 12 anni e mezzo di carcere per aver ucciso e poi fatto a pezzi la fidanzata, una studentessa di 24 anni. Lo scrive Bbc. O ...

