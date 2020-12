Questa Mussolini? Non proprio: sul trono, così. La sconcertante foto di Natale dalla Duciona | Guarda (Di sabato 26 dicembre 2020) Riavvolgere il nastro di un paio di giorni, tornare insomma alla vigilia di Natale, al 24 dicembre. E perché mai? Presto detto, perché Alessandra Mussolini - di cui si è parlato in questi giorni per il definitivo addio alla politica - si è mostrata sui social così come la potete vedere nell'immagine qui sotto. Un curioso e pomposo trono, alle spalle un orso bianco e paesaggi innevati. Il tutto mentre la Duciona indossava giacca e mascherina, oltre a un paio di guanti neri. A corredo dello scatto, la Mussolini ha cinguettato: "Un Natale particolare... il mio augurio va a tutti voi con la speranza che presto ritorneremo a sorridere e abbracciarci! Vi amo". Ma tutta l'attenzione, va da sé, veniva catturata dalla fotografia. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Riavvolgere il nastro di un paio di giorni, tornare insomma alla vigilia di, al 24 dicembre. E perché mai? Presto detto, perché Alessandra- di cui si è parlato in questi giorni per il definitivo addio alla politica - si è mostrata sui socialcome la potete vedere nell'immagine qui sotto. Un curioso e pomposo, alle spalle un orso bianco e paesaggi innevati. Il tutto mentre laindossava giacca e mascherina, oltre a un paio di guanti neri. A corredo dello scatto, laha cinguettato: "Unparticolare... il mio augurio va a tutti voi con la speranza che presto ritorneremo a sorridere e abbracciarci! Vi amo". Ma tutta l'attenzione, va da sé, veniva catturatagrafia.

Sono andate esaurite le copie del calendario dedicato a Mussolini edito da un negozio di Predappio, comune forlivese che diede i natali al Duce e in cui sorge la sua tomba..

Perché si parla tanto del calendario di Mussolini 2021

Ferlandia è un negozio specializzato nella produzione e nella vendita di gadget a tema Benito Mussolini. Si trova a Predappio, vicino alla tomba del Duce. Su Tripadvisor viene definito da molti utenti ...

