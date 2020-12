"Quelle immagini spaventosamente tranquille". Storace punta il dito contro la Rai: notate nulla di strano nelle foto di Conte? (Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo Michele Anzaldi a rincarare la dose contro Giuseppe Conte ci pensa Francesco Storace. Il vicedirettore del Tempo sul sito 7Colli scrive riprendendo l'accusa del deputato renziano: "In pratica parliamo delle immagini utilizzate per i servizi sul premier al Tg1. Tutte così spaventosamente tranquille, laboriose, da brav'uomo al lavoro. Le osserviamo tutte le sere, spesso ripetitive, osannanti. Ebbene, stando alla denuncia di Anzaldi, esse sarebbero ogni volta confezionate direttamente da Palazzo Chigi". Lo stesso segretario della commissione di Vigilanza Rai non ci è andato per il sottile: "È la Rai o Telepalazzo Chigi? Le immagini da Istituto Luce che vanno in onda da mesi tutte le sere", è il lancio di un articolo di Dagospia condiviso dallo stesso Anzaldi. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo Michele Anzaldi a rincarare la doseGiuseppeci pensa Francesco. Il vicedirettore del Tempo sul sito 7Colli scrive riprendendo l'accusa del deputato renziano: "In pratica parliamo delleutilizzate per i servizi sul premier al Tg1. Tutte così, laboriose, da brav'uomo al lavoro. Le osserviamo tutte le sere, spesso ripetitive, osannanti. Ebbene, stando alla denuncia di Anzaldi, esse sarebbero ogni volta confezionate direttamente da Palazzo Chigi". Lo stesso segretario della commissione di Vigilanza Rai non ci è andato per il sottile: "È la Rai o Telepalazzo Chigi? Leda Istituto Luce che vanno in onda da mesi tutte le sere", è il lancio di un articolo di Dagospia condiviso dallo stesso Anzaldi. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Quelle immagini Sottopasso di via Magellano, quelle immagini che inquietano e incuriosiscono CatanzaroInforma Il papà del piccolo tifoso romanista: «Se dovesse incontrare Dzeko impazzirebbe»

Non immaginava Daniele, 29 anni, calciatore che attualmente gioca a Cerveteri nell’Eccellenza laziale, che quelle immagini sarebbero diventate virali e motivo di orgoglio per i tifosi della Roma ...

Anatre, suini e lumache al banco: Pompei svela una nuova “tavola calda”

Nella città è riaffiorato per intero un termopolio con dipinti di animali, ossa di vittime dell’eruzione e un graffito irriverente ...

