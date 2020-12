«Quella è mia madre nel cortile di casa, non una clochard». La gaffe social di Salvini per sfidare la zona rossa di Natale. Poi la precisazione (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 25 dicembre, dopo aver pranzato in compagnia degli ospiti dell’Opera Cardinal Ferrari di Milano, Matteo Salvini ha accompagnato i volontari di City Angels, una Onlus che assiste i cittadini in difficoltà, mentre consegnavano regali di Natale nel capoluogo lombardo. Ma una foto del senatore della Lega in compagnia di una donna anziana ha attratto le critiche del figlio della signora, Michele Tibello della Rete Italiana Antifascista, che si è lamentato dell’uso strumentale di sua madre. Nei giorni scorsi il leader della Lega aveva detto di voler sfidare la zona rossa imposta dal decreto Natale, trascorrendo i giorni di festa con i clochard e portando doni alle persone sole e bisognose: «Mi autodenuncio – aveva detto Salvini – Non ... Leggi su open.online (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 25 dicembre, dopo aver pranzato in compagnia degli ospiti dell’Opera Cardinal Ferrari di Milano, Matteoha accompagnato i volontari di City Angels, una Onlus che assiste i cittadini in difficoltà, mentre consegnavano regali dinel capoluogo lombardo. Ma una foto del senatore della Lega in compagnia di una donna anziana ha attratto le critiche del figlio della signora, Michele Tibello della Rete Italiana Antifascista, che si è lamentato dell’uso strumentale di sua. Nei giorni scorsi il leader della Lega aveva detto di volerlaimposta dal decreto, trascorrendo i giorni di festa con ie portando doni alle persone sole e bisognose: «Mi autodenuncio – aveva detto– Non ...

HuffPostItalia : Salvini distribuisce doni ai senzatetto, un utente: 'Quella è mia madre, non una clochard' - CremoniniCesare : È la prima Vigilia lontano dalla mia famiglia. Mando a mia mamma le foto degli ingredienti di una cena che prova a… - cmsisabellaa : RT @jackicms: E questo è il regalo più importante, ho fatto incidere quella frase e vorrei lo portassi sempre, che lo indossassi sempre e c… - lvoir : RT @RobertoMerlino1: Non ne azzecca una ! É un incapace totale, graziato dalle tv e giornali che gli danno visibilitá su fake ! Vero, ?@Leg… - percontomio70 : @EzioRocchiBalbi Quella che vedi nella mia foto è in macchina, avevo raccolto le margherite e.... -