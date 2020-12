Puglia, tutto pronto per il "Vaccine Day": il via domani alle 9. Emiliano e Lopalco: "Giorno della svolta" (Di sabato 26 dicembre 2020) Il programma della giornata con l'arrivo delle dosi al Policlinico, il trasferimento nel resto della regione e le prime vaccinazioni Leggi su repubblica (Di sabato 26 dicembre 2020) Il programmagiornata con l'arrivo delle dosi al Policlinico, il trasferimento nel restoregione e le prime vaccinazioni

StraNotizie : Puglia, tutto pronto per il 'Vaccine Day': il via domani alle 9. Emiliano e Lopalco: 'Giorno della svolta'… - chiorder : RT @cotrozzi_lisa: Piccino . cucciolo di circa tre mesi, Futura taglia media contenuta . verrà affidato con vaccino e microchip . Adottabi… - cronaca_news : Puglia, tutto pronto per il 'Vaccine Day': il via domani alle 9. Emiliano e Lopalco: 'Giorno della svolta'… - teatrotergola1 : RT @cotrozzi_lisa: Piccino . cucciolo di circa tre mesi, Futura taglia media contenuta . verrà affidato con vaccino e microchip . Adottabi… - SabrinaCS8 : RT @cotrozzi_lisa: Piccino . cucciolo di circa tre mesi, Futura taglia media contenuta . verrà affidato con vaccino e microchip . Adottabi… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia tutto Tamponi rapidi in farmacia, in Puglia è tutto fermo: "Bisognava partire per Natale" La Repubblica Coronavirus in Puglia, 544 nuovi positivi ma i tamponi processati sono solo 2.391: +161 in provincia di Bari

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 86.218, così suddivisi: I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed ...

Puglia: 86218 positivi a test corona virus, incremento di 544 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia ... I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie ...

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 86.218, così suddivisi: I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia ... I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie ...