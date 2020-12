Puglia, in arrivo da Roma le prime dosi del vaccino anti-Covid: sta per scattare il V-Day (Di sabato 26 dicembre 2020) L'aereo con il carico arriverà all'aeroporto di Palese e scortato dai carabinieri sarà trasferito al Policlinico. Domenica 27 dicembre le prime vaccinazioni Leggi su repubblica (Di sabato 26 dicembre 2020) L'aereo con il carico arriverà all'aeroporto di Palese e scortato dai carabinieri sarà trasferito al Policlinico. Domenica 27 dicembre levaccinazioni

Andrea59749012 : RT @blusewillis: Meteo, peggioramento in arrivo: per Santo Stefano allerta gialla in Puglia - NoiNotizie : #Vaccino anti #coronavirus, oggi l'arrivo anche in #Puglia. Operazione militare @MinisteroDifesa per il trasporto (… - azucardesandia_ : @XNOTBRAVE Puglia Arrivo comunque eh - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: In arrivo un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, in estensione dalla serata anche al cent… - H17Hhh777 : RT @blusewillis: Meteo, peggioramento in arrivo: per Santo Stefano allerta gialla in Puglia -