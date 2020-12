Psg, tra le richieste di Pochettino c’è anche Messi: l’argentino è in scadenza con il Barcellona (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Paris Saint-Germain, dopo l’esonero di Thomas Tuchel, è pronto a chiudere per l’arrivo in panchina dell’ex tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino. Nel frattempo secondo il quotidiano ‘Le Parisien’ una delle principali richieste formulate dall’argentino alla dirigenza del club francese sarebbe stata quella di ingaggiare Lionel Messi, il cui contratto con il Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Paris Saint-Germain, dopo l’esonero di Thomas Tuchel, è pronto a chiudere per l’arrivo in panchina dell’ex tecnico del Tottenham, Mauricio. Nel frattempo secondo il quotidiano ‘Le Parisien’ una delle principaliformulate dalalla dirigenza del club francese sarebbe stata quella di ingaggiare Lionel, il cui contratto con ilscadrà il prossimo 30 giugno. SportFace.

