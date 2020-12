Psg, l’arrivo di Pochettino cambia il futuro di… Icardi (Di sabato 26 dicembre 2020) 5 presenze e 2 reti con la maglia del Psg in questo avvio di stagione. Mauro Icardi ha però tutta l’intenzione di dare una svolta, positiva, alla sua stagione e per farlo potrebbe sfruttare il ribaltone alla guida tecnica del club con Thomas Tuchel licenziato e Mauricio Pochettino che pare essere il principale candidato a prendere il suo posto.Nonostante le tante voci di un possibile addio alla società, l'ex bomber dell'Inter pare intenzionato a rimanere a Parigi. Da quanto si apprende da TycSports, l'entourage del calciatore avrebbe smentito qualsiasi ipotesi legata alla sua partenza dalla Francia. Icardi sarebbe pronto a sfruttare la sua chance con il nuovo tecnico e ritagliarsi il suo spazio da protagonista in quella che sarà la futura squadra sotto la guida del mister suo connazionale. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020) 5 presenze e 2 reti con la maglia del Psg in questo avvio di stagione. Mauroha però tutta l’intenzione di dare una svolta, positiva, alla sua stagione e per farlo potrebbe sfruttare il ribaltone alla guida tecnica del club con Thomas Tuchel licenziato e Mauricioche pare essere il principale candidato a prendere il suo posto.Nonostante le tante voci di un possibile addio alla società, l'ex bomber dell'Inter pare intenzionato a rimanere a Parigi. Da quanto si apprende da TycSports, l'entourage del calciatore avrebbe smentito qualsiasi ipotesi legata alla sua partenza dalla Francia.sarebbe pronto a sfruttare la sua chance con il nuovo tecnico e ritagliarsi il suo spazio da protagonista in quella che sarà la futura squadra sotto la guida del mister suo connazionale. ITA Sport Press.

