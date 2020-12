Psg, in Argentina sono sicuri: Icardi vuole rimanere a Parigi (Di domenica 27 dicembre 2020) C’era già che vocifera un possibile addio di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain, soprattutto dopo l’infortunio che lo aveva messo ai margini del progetto di Tuchel. Ora che il tecnico è stato esonerato e, al suo posto, è arrivato Pochettino, Icardi sembra intenzionato a riprendersi il posto accanto a Neymar e Mbappè per provare a vincere qualcosa. Dall’Argentina, infatti, dicono: “Si è generato uno scontro incredibile tra il calciatore rappresentato da Wanda Nara e i dirigenti della squadra Parigina. L’ex attaccante dell’Inter vuole restare almeno un’altra stagione con Neymar e Kylian Mbappé per provare a vincere ed è disposto a lottare per prendersi il suo spazio quando sarà guarito dal suo problema ai legamenti”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) C’era già che vocifera un possibile addio di Mauroal Paris Saint-Germain, soprattutto dopo l’infortunio che lo aveva messo ai margini del progetto di Tuchel. Ora che il tecnico è stato esonerato e, al suo posto, è arrivato Pochettino,sembra intenzionato a riprendersi il posto accanto a Neymar e Mbappè per provare a vincere qualcosa. Dall’, infatti, dicono: “Si è generato uno scontro incredibile tra il calciatore rappresentato da Wanda Nara e i dirigenti della squadrana. L’ex attaccante dell’Interrestare almeno un’altra stagione con Neymar e Kylian Mbappé per provare a vincere ed è disposto a lottare per prendersi il suo spazio quando sarà guarito dal suo problema ai legamenti”. SportFace.

