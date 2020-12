Probabili formazioni Cagliari-Napoli: quindicesima giornata Serie A 2020/2021 (Di sabato 26 dicembre 2020) Le Probabili formazioni di Cagliari-Napoli, match della quindicesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 15:00 di domenica 3 gennaio 2021 nella cornice della Sardegna Arena con le due squadre a caccia dei tre punti. C’è grande attesa per questa partita che sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Cagliari – Da valutare le condizioni dell’ex Rog, uscito malconcio dal match con la Roma. Out Klavan, Luvumbo, Aresti e Faragò mentre Sottil contende un posto a Ounas. Napoli – In dubbio Demme, out i tre titolari Mertens, Osimhen, Koulibaly. Lozano, Petagna e Insigne nel tridente offensivo. Ospina favorito tra i pali su Meret. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Ledi, match delladi. Si gioca alle 15:00 di domenica 3 gennaionella cornice della Sardegna Arena con le due squadre a caccia dei tre punti. C’è grande attesa per questa partita che sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go.– Da valutare le condizioni dell’ex Rog, uscito malconcio dal match con la Roma. Out Klavan, Luvumbo, Aresti e Faragò mentre Sottil contende un posto a Ounas.– In dubbio Demme, out i tre titolari Mertens, Osimhen, Koulibaly. Lozano, Petagna e Insigne nel tridente offensivo. Ospina favorito tra i pali su Meret. Le...

