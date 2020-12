Prime 9.750 dosi allo Spallanzani Domenica al via il Vaccine Day (Di sabato 26 dicembre 2020) Scatterà domani pomeriggio, Domenica 27 alle 14 con la somministrazione delle Prime dosi di vaccino Pfizer-BioNtech, il cosiddetto Vaccine Day. Nello stesso giorno tutti i paesi europei inizieranno a somministrare il vaccino anti-Covid. La macchina organizzativa si è messa in moto e ieri sono arrivate in Italia le Prime 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 26 dicembre 2020) Scatterà domani pomeriggio,27 alle 14 con la somministrazione delledi vaccino Pfizer-BioNtech, il cosiddettoDay. Nello stesso giorno tutti i paesi europei inizieranno a somministrare il vaccino anti-Covid. La macchina organizzativa si è messa in moto e ieri sono arrivate in Italia le9.750di vaccino Pfizer-Biontech. Segui su affaritaliani.it

