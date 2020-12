Premier League | i risultati del Boxing Day | Arsenal di slancio sul Chelsea | ok Everton e Manchester City | pari per il Manchester United

(Di domenica 27 dicembre 2020) UnDay particolarmente avvincente quello disputato nella giornata di sabato 26 dicembre 2020 in.Gli ultimi due match in programma, con inizio alle ore 21, hanno visto ilprevalere sul Newcastle mentre l'si è imposto di misura sullo Sheffield. I Citizens hanno regolato per 2-0 la squadra ospite grazie alle firme di Gundogan e Ferran Torres, la compagine di Ancelotti ha conquistato i tre punti in trasferta grazie alla zampata di Sigurdsson. Derby intenso tranel pomeriggio, con i Gunners di Arteta che hanno ritrovato il successo battendo la squadra di Lampard per 3-1: Lacazette, Xhaka e Saka mettono le ali ai piedi ai padroni di casa, Jorginho ...

SkySport : Premier League, calendario e orari del Boxing Day - SkySport : Con #LeicesterManUnited inizia il Boxing Day LIVE su Sky: 6 partite in 10 ore! - SkySport : MANCHESTER CITY-NEWCASTLE 2-0 Risultato finale ? ? #Gundogan (14') ? #Torres (55') ?? - Fprime86 : RT @CorSport: #LeicesterUnited termina 2-2. E #Ancelotti vola al secondo posto ?? - Mediagol : #PremierLeague, i risultati del Boxing Day: Arsenal di slancio sul Chelsea, ok Everton e Manchester City, pari per… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

West Ham-Brighton si sfidano per la 15a giornata di Premier League questo pomeriggio alle ore 15:15. West Ham-Brighton: come arrivano alla gara Il West Ham è reduce dalla sconfitta subita contro il Ch ...Vittorie di Everton e Manchester City nelle gare valide per la quindicesima giornata di Premier League, giocata nel giorno di Santo Stefano per tutti gli inglesi il boxing day. L’Everton in ...