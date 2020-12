Premier League | Arteta salva la panchina | dominio Arsenal contro il Chelsea FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 26 dicembre 2020) Continua il Boxing Day della, il campionato inglese entra sempre più nel vivo e regala grande spettacolo, al momento è il torneo più bello al mondo. Tante partite anche nella giornata di Santo Stefano, rinascita dell’che ha vintoil, l’allenatorehato per il momento la. La gara è in archivio già nel primo tempo, i Gunners in doppio vantaggio nei primi 45 minuti con le reti messe a segno con Lacazette su calcio di rigore e Xhaka. Nelle ripresa è Saka a chiudere definitivamente i conti. Nel finale arriva anche il gol della bandiera, è Abraham a siglare la rete del definitivo 3-1, Leno para un calcio di rigore a Jorginho. L’sale a quota 17, ...