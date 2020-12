Premier | Boxing Day | Arsenal-Chelsea 3-1 | Aston Villa-Crystal Palace 3-0

(Di sabato 26 dicembre 2020) Va all'il derby londinese con il. La squadra di Arteta, la cui panchina era in bilico, grazie al 3-1 sui Blues torna a vincere dopo un'astinenza che durava dal primo novembre. A ...

SkySport : Premier League, calendario e orari del Boxing Day - SkySport : Con #LeicesterManUnited inizia il Boxing Day LIVE su Sky: 6 partite in 10 ore! - SkySport : PREMIER CHRISTMAS - BOXING DAY Oggi dalle 13:30 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football #SkySport #SkyPremier… - sportli26181512 : Premier League, Man. City-Newcastle e Sheffield-Everton, formazioni e risultato LIVE: Il Boxing Day di Premier si c… - cmdotcom : #Arteta risorge a Santo Stefano: #Arsenal, 3-1 al #Chelsea nel derby. Crisi #Lampard #ArsenalChelsea #Premier… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Boxing

L'atmosfera del Boxing Day ha risvegliato l'Arsenal, che si è imposto per 3-1 in casa contro il Chelsea, anche grazie alla rete di Granit Xhaka, a segno su calcio piazzato. Nel pieno di una crisi d'id ...Boxing Day, l'Arsenal domina il Chelsea nel derby di Londra. la squadra di arteta si risolleva dopo un periodo da incubo ...