Premier | bene l’Aston Villa sul Crystal Palace Pareggio tra Fulham e Southampton

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il Boxing Day in, dopo il 2-2 tra Leicester e Man. United nel lunch match, è proseguito nel pomeriggio con altre due gare. C’è stata la vittoria delper 3-0 sule lo 0-0 tra ile il, con due reti annullate agli ospiti.con questo successo si è lanciato a 25 punti, in piena zona Champions League. Per ilfrenata nella corsa europea. Per ilquartodi fila. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Antonel28566158 : @GiuseppeConteIT @robersperanza Premier Conte ecco appunto adesso sono arrivati vaccini ora vediamo visto che parto… - Marathonbet_IT : L'#Arsenal non se la passa molto bene, contando 4 sconfitte negli ultimi 5 match. Il #Chelsea invece punta al secon… - DanVMor : L'Aston Villa è chiaramente la squadra feticcio di questa stagione di Premier League o sono io che ogni volta che li vedo giocano bene? - pisto_gol : @Opemarc77 Penso che molto dipenda dalla competitività e dalla visibilità della Premier: chi fa bene in Inghilterra… - ale18riva : Oggi Boxing Day, ovvero il giorno più importante delle festivitá natalizie. Tra un’ora si prende posto sul divano e… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier bene

alfredopedulla.com

"Salah non si troverebbe più bene al Liverpool? A me sembra che Mo sia di buon umore: oggi non sono state scattate foto durante la nostra rifinitura, ma se fosse successo, avreste potuto vedere che lu ...“Non avevo dubbi potesse fare così bene. Quello che mi sta sorprendendo, è la sua capacità di poter fare bene in tantissimi ruoli”, ha detto Burdisso che poi, in ottica mercato, spaventa il Cagliari: ...