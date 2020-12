Premi | alla Nuova Compagnia di Canto Popolare la targa “Album in Dialetto” del Tenco 2020

Leggi su ildenaro

(Di sabato 26 dicembre 2020) Sono Vasco Rossi e Sting come artisti e Vincenzo Mollica come operatore culturali, i vincitori del. I nomi delle due icone della musica italiana e internazionale, annunciati oggi in conferenza stampa, saranno tra i protagonisti dello speciale in onda lunedì 28 dicembre in seconda serata su Rai3, dedicatorassegna sanremese e impreziosito dalle esibizioni degli artisti registrate al Teatro Ariston e in alcune location di Sanremo. Il programma sarà condotto da Pino Strabioli e Gino Castaldo e vedrà la consegna delle Targhee dei. “Questo è il nostrodella ripartenza e della speranza – ha detto Sergio Staino, Presidente del Club– e ...