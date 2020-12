Pre Venezia-Salernitana: le dichiarazioni di Castori (Di sabato 26 dicembre 2020) Per il pre Venezia-Salernitana è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei granata, Fabrizio Castori, che ha presentato il match di domenica 27 dicembre 2020 alle ore 15 allo stadio Penzo. Il tecnico della Salernitana si appresta alla difficile trasferta di Venezia consapevole che occorrerà un’ottima prestazione per ottenere un risultato positivo.”Domani ci aspetta una gara difficile come tutte quelle di questo campionato . Il Venezia è una squadra ingrande forma, che pratica unbuon calcio. Sarà un avversario molto difficile da affrontare, dovremo fare la nostra partita dimostrando ancora una volta di essere squadra. Servirà la massima concentrazione ed attenzione per ottenere unrisultato positivo. La squadra sta bene, abbiamo delle piccole defezioni che fanno parte del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020) Per il preè intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei granata, Fabrizio, che ha presentato il match di domenica 27 dicembre 2020 alle ore 15 allo stadio Penzo. Il tecnico dellasi appresta alla difficile trasferta diconsapevole che occorrerà un’ottima prestazione per ottenere un risultato positivo.”Domani ci aspetta una gara difficile come tutte quelle di questo campionato . Ilè una squadra ingrande forma, che pratica unbuon calcio. Sarà un avversario molto difficile da affrontare, dovremo fare la nostra partita dimostrando ancora una volta di essere squadra. Servirà la massima concentrazione ed attenzione per ottenere unrisultato positivo. La squadra sta bene, abbiamo delle piccole defezioni che fanno parte del ...

Il tecnico della Salernitana si appresta alla difficile trasferta di Venezia consapevole che occorrerà un’ottima prestazione per ottenere un risultato positivo.”Domani ci aspetta una gara difficile ...

