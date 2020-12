Poste, pensioni di gennaio accreditate già dal 28 dicembre in provincia di Napoli. Misura anti-ressa per l’emergenza Covid (Di sabato 26 dicembre 2020) Poste Italiane comunica che in provincia di Napoli le pensioni del mese di gennaio verranno accreditate a partire da lunedì 28 dicembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 254 ATM Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello. In funzione della diffusione del virus Covid-19, l’Azienda ricorda l’esigenza di agire con responsabilità nel rispetto delle indicazioni delle autorità. In tal senso, la volontà di continuare a garantire un servizio essenziale per la vita del nostro Paese, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 dicembre 2020)Italiane comunica che indiledel mese diverrannoa partire da lunedì 28per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di unapay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o dipay Evolution potranno prelevare i contdai 254 ATM Postamat disponibili in, senza bisogno di recarsi allo sportello. In funzione della diffusione del virus-19, l’Azienda ricorda l’esigenza di agire con responsabilità nel rispetto delle indicazioni delle autorità. In tal senso, la volontà di continuare a garre un servizio essenziale per la vita del nostro Paese, ...

