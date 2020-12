Ponza | nevicata senza precedenti | disagi a viabilità e rete elettrica

(Di domenica 27 dicembre 2020)imbiancata da unada record che si è abbattuta sull'isola in tarda serata.per lae la. Per liberare la strada principale è intervenuta la ruspa mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Ponza nevicata

Il Messaggero

Ponza imbiancata da una nevicata da record che si è abbattuta sull'isola in tarda serata. Disagi per la viabilità e la rete elettrica. Per liberare la strada principale è intervenuta la ruspa mentre ...Una nevicata senza precedenti è caduta sull'isola di Ponza. Per liberare la strada principale è intervenuta la ruspa che si trova in un cantiere, mentre sono in corso interventi ...