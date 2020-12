Pompei | torna alla luce la bottega dello street food | ritrovato un Termopolio intatto

(Di sabato 26 dicembre 2020) commenta Ufficio stampa Due anatre appese per i piedi, un gallo, un cane al guinzaglio, che sembrano dipinti in 3d.l'ambiente quasi integro di un Thermopolium ,di ...

Agenzia_Ansa : #Pompei, torna alla luce la bottega dello street food #ANSA - Agenzia_Ansa : A #Pompei torna alla luce la bottega dello street food - #VIDEO #ANSA - Radio1Rai : ?? #Pompei. Torna alla luce negli scavi di @pompeii_sites l'ambiente intatto di un #Thermopolium, bottega di cibo. I… - mistermeo : RT @Radio1Rai: ?? #Pompei. Torna alla luce negli scavi di @pompeii_sites l'ambiente intatto di un #Thermopolium, bottega di cibo. In pentola… - giuseppenotarn1 : RT @DBking85: Il cibo da strada non è un invenzione contemporanea, lo street food è stato inventato a #Roma..a Pompei torna alla luce un Th… -

«Pompei è indicata nel mondo come un esempio di tutela e gestione, tornando a essere uno dei luoghi più visitati in Italia in cui si fa ricerca, si continua a scavare e si fanno scoperte straordinarie ...Una scoperta importantissima che contiene elementi fondamentali per ricostruire usi alimentari e abitudini dei romani di duemila anni fa ...