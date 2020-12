Pompei | la straordinaria scoperta | riportato alla luce il Termopolio

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 26 dicembre 2020) Gabriele Laganà Per Massimo Osanna, direttore del Parco Archeologico di, la"restituisce un'incredibile fotografia del giorno dell'eruzione"non smette di regale sorprese sensazionali. Dopo millenni è tornataun Thermopolium, una sorta di antica bottega di alimentari con smercio di street food, genere molto amato dai cittadini dell’epoca. Una struttura quasi integra formata da un grande bancone ad "elle" decorato con immagini così realistiche da apparire quasi tridimensionali che riproducono una ninfa marina a cavallo e animali dai colori accesi. A stupire non solo i disegni ma anche il ritrovamento in alcuni recipienti di tracce di alimenti che venivano venduti in strada, dal capretto alle lumache passando per una specie di antica paella e il vino ...