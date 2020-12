Polizia Locale, 8mila controlli nelle ultime 48 ore (Di sabato 26 dicembre 2020) CRONACA DI ROMA – . Dalla vigilanza a tutela della salute pubblica al contrasto dell’abusivismo commerciale Più di 8mila i controlli eseguiti dalla Polizia Locale di Roma Capitale nelle ultime 48 ore nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Generale, per le festività natalizie, al fine di verificare il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Nel corso degli accertamenti, poco più di venti le persone che non sono risultate in regola e pertanto sanzionate per aver violato le disposizioni previste dal DL 18 dicembre 2020, n. 172. Oltre all’opera svolta a tutela della salute collettiva, le pattuglie sono state impegnate nei consueti servizi di sicurezza stradale e a contrasto di attività illecite, quali la vendita illegale di merce da parte di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 dicembre 2020) CRONACA DI ROMA – . Dalla vigilanza a tutela della salute pubblica al contrasto dell’abusivismo commerciale Più dieseguiti dalladi Roma Capitale48 ore nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Generale, per le festività natalizie, al fine di verificare il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Nel corso degli accertamenti, poco più di venti le persone che non sono risultate in regola e pertanto sanzionate per aver violato le disposizioni previste dal DL 18 dicembre 2020, n. 172. Oltre all’opera svolta a tutela della salute collettiva, le pattuglie sono state impegnate nei consueti servizi di sicurezza stradale e a contrasto di attività illecite, quali la vendita illegale di merce da parte di ...

fanpage : Erano tutti a festeggiare il Natale nel locale senza mascherine. Multati e locale chiuso - matteosalvinimi : Dopo il tentativo di stupro a madre e figlia da parte di un clandestino del Gambia, sempre in Stazione Centrale arr… - Thelma02559007 : RT @RadioSavana: Roma, uomo italiano malato effettua passeggiata terapeutica senza mascherina in piazza Navona totalmente deserta: umiliato… - MastroRadu : RT @RadioSavana: Roma, uomo italiano malato effettua passeggiata terapeutica senza mascherina in piazza Navona totalmente deserta: umiliato… - Marcio_jfsp : RT @RadioSavana: Roma, uomo italiano malato effettua passeggiata terapeutica senza mascherina in piazza Navona totalmente deserta: umiliato… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Locale Polizia locale e sicurezza, Ragni, Bombardini e Merendi (Fratelli d'Italia): "Piccoli Comuni abbandonati" ForlìToday In quaranta si assembrano al parcheggio di Valle Faul, tutti identificati

In quaranta si ritrovano al parcheggio di Valle Faul, tutti identificati per aver violato le norme anti covid. Martedì 22 dicembre, mentre la città era paralizzata dal traffico, ...

Polizia locale Unione sul Serio, croce per meriti speciali al comandante e due agenti

Regalo di Natale inaspettato per la Polizia locale dell’Unione Comuni “Insieme sul Serio”. La notizia è arrivata il 24 dicembre e pubblicata sulla pagina Facebook del comando. «Il presidente della Reg ...

In quaranta si ritrovano al parcheggio di Valle Faul, tutti identificati per aver violato le norme anti covid. Martedì 22 dicembre, mentre la città era paralizzata dal traffico, ...Regalo di Natale inaspettato per la Polizia locale dell’Unione Comuni “Insieme sul Serio”. La notizia è arrivata il 24 dicembre e pubblicata sulla pagina Facebook del comando. «Il presidente della Reg ...