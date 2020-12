Polemica sulla beneficenza di Salvini. Ecco cosa è successo davvero (Di sabato 26 dicembre 2020) Francesca Galici Anche un gesto solidale puòp scatenare le polemiche. Il volontariato di Salvini a Natale non è piaciuto al presidente dei City Angels, che si è detto all'oscuro. Salvini e la Lega replicano, la madrina che era con il Capitano si dimette La beneficenza non dovrebbe avere colori politici ma lo slancio di Matteo Salvini ieri, nel giorno di Natale, ha dimostrato il contrario. Il leader della Lega ha trascorso alcune ore a distribuire i doni ai più bisognosi della città, documentando dei momenti sui social. È stato ospite dei City Angels, un'associazione di volontariato presente a livello nazionale ma la sua presenza ha fatto storcere il naso al suo fondatore, Mario Furlan. "Matteo Salvini con i City Angels? Distinguiamo. Salvini a completa insaputa mia e ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) Francesca Galici Anche un gesto solidale puòp scatenare le polemiche. Il volontariato dia Natale non è piaciuto al presidente dei City Angels, che si è detto all'oscuro.e la Lega replicano, la madrina che era con il Capitano si dimette Lanon dovrebbe avere colori politici ma lo slancio di Matteoieri, nel giorno di Natale, ha dimostrato il contrario. Il leader della Lega ha trascorso alcune ore a distribuire i doni ai più bisognosi della città, documentando dei momenti sui social. È stato ospite dei City Angels, un'associazione di volontariato presente a livello nazionale ma la sua presenza ha fatto storcere il naso al suo fondatore, Mario Furlan. "Matteocon i City Angels? Distinguiamo.a completa insaputa mia e ...

Lo dico anche ai giornalisti. Siamo in tempi di Covid”. Così Matteo Salvini in una dichiarazione sulle recenti polemiche sulle sue azioni di volontariato per il giorno di Natale. Durata: 01_58 Fonte: ...

