PlayStation 5 | molti delusi a Natale | scatta l’hashtag #noPS5

Leggi su inews24

(Di sabato 26 dicembre 2020) Un hashtag che in pochissime ore è diventato tendenza:. Tanti iper non aver ricevuto la5 aDa ormai qualche settimana, la next gen delle console è diventata realtà. Xbox Series X l S e5 stanno già registrando numeri da record, tanto che trovarne disponibili è diventata una L'articolo proviene da Inews.it.