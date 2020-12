Piste da sci, il Cts boccia il piano delle Regioni per la riapertura il 7 gennaio (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico ha bocciato le linee guida per le Regioni riguardo la riapertura degli impianti da sci il prossimo 7 gennaio. Il Cts, nella riunione del 24 dicembre, ha rilevato ... Leggi su globalist (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico hato le linee guida per leriguardo ladegli impianti da sci il prossimo 7. Il Cts, nella riunione del 24 dicembre, ha rilevato ...

