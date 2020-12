Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi lo fanno davanti a tutti: scoppia la passione al GFVip (video) (Di domenica 27 dicembre 2020) È scattato il primo bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, complice un gioco messo in atto dagli autori del GFVip Era ormai da giorni che si percepiva in casa un certo feeling tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi al GFVip. La coppia infatti, poche ore fa, grazie ad un gioco ideato dalla produzione si L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di domenica 27 dicembre 2020) È scattato il primo bacio tra, complice un gioco messo in atto dagli autori delEra ormai da giorni che si percepiva in casa un certo feeling traal. La coppia infatti, poche ore fa, grazie ad un gioco ideato dalla produzione si L'articolo Curiosauro.

sicilianadop91 : @Ciro37823557 Quello sotto e Pierpaolo Petrelli quello sopra chi cazzo è? - alessia5512 : Se uno mi prende così per baciarmi mi devono ricoverare Soprattutto se si chiama Pierpaolo Petrelli ???? #prelemi… - ilgiornale : Grazie ad un gioco del Grande Fratello, sono venuti allo scoperto baciandosi a favore di telecamera Giulia Salemi e… - Valenti130991 : @3nneciesse Veramente sarebbe PPP Pierpaolo Petrelli.. quindi si PP Pier Petrelli - 3nneciesse : Ho appena capito che PP non sta per PierPaolo ma Pierlaolo Petrelli sono più stupida di Sonia Lorenzini #gfvip -